Ｂ２ベルテックス静岡はが２０日、福島戦（２２、２３日・宝来屋ボンズアリーナ）に向けて静岡市内で練習した。現在１３連勝中の福島に挑戦する森高大ヘッドコーチ（ＨＣ、３６）は、「相手は速攻で１試合平均１７点近く取っている。まずは、相手に速攻を出させない。テンポの遅い展開に持って行きたい」と、構想を明かした。両チームは、今季開幕前に富士宮市で行われたプレシーズンゲームで対戦した。１勝１敗だったが、リー