ハウス食品のロングセラー「とんがりコーン」に、この冬だけの特別な味が12月1日に登場します。その名も「とんがりコーン ロイヤルミルクティー味」。オープン価格（税別参考198円）、数量・期間限定で発売されます。今回の新フレーバー、ただの新商品ではありません。開発の背景には、食の専門家を目指す大学生らしい、自由な発想がありました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■学生発まさかの「飲み物