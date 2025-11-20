福岡県・熊本県を中心に展開する総合衣料品店「ファミリーファッションやまだい」が、2025年11月27日（木）より全店で大型の「ウィンターセール」を開催します。光熱費の高騰が懸念されるこの冬、電気代を節約しながら暖かく過ごせる機能性アイテムを、家計に優しい衝撃価格で提供するのが最大の魅力です。 ファミリーファッションやまだい「ウィンターセール」 開催期間：2025年11月27日（木）〜11月30日（日）開