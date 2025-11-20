日本維新の会の吉村洋文代表（50、大阪府知事）が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自民党と維新が、国会議員の月額歳費を月5万円増額する歳費法改正案を今国会に提出し、成立を図る方向で調整に入ったとの一部報道を否定した。 【写真】まるでジュノンボーイ！18歳のころの吉村代表 吉村氏は「維新として増額の調整にも入っていないし、議員の報酬を上げるのは『明確に反対』だ。維新の国会議員だけが現在