「ボージョレ・ヌーボー」が天満屋岡山店の店頭に岡山・北区表町 フランス産のブドウで作った新酒のワイン「ボージョレ・ヌーボー」が解禁され、岡山市のデパートで販売が始まりました。 天満屋岡山店では、20種類、約500本の「ボージョレ・ヌーボー」が店頭に並びました。 フランスのボージョレ地区でその年に収穫されたブドウで作った新酒