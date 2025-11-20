メディア総合イベント「Inter BEE 2025」が千葉・幕張メッセにて開幕。11月21日まで行なわれ、入場料は無料だが、登録入場制となっている。ここでは、キヤノンやニコン、シグマなどのブースをレポートする。 キヤノン EOS R6 Mark III キヤノンのブースでは、CINEMA EOSシリーズの新機種「EOS C50」の体験エリアに注目が集まっていたほか、先日発表されたばかりの「EOS R6 Mark III」の実機も触