工事不要でコンセントに挿すだけで利用できる「据置型Wi-Fiルーター」が、手軽なネット環境整備の選択肢として注目される一方、契約トラブルが全国で増加している。国民生活センターによると、2025年度は9月末までに全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は573件（2024年度同期は458件）に上る。また、2020年度は11.3％だった契約当事者が70歳以上の割合は28.8％と、年々増加傾向にある。据置型Wi-Fiルーターは、モバイル