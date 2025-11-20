安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判員裁判で、山上徹也被告に対する被告人質問が始まりました。奈良地裁から中継です。山上被告の被告人質問は先ほどから始まりました。冒頭で被告は弁護人から「自分が45歳まで生きていると思ったか」という質問に対し、しばらく黙ったあと「いや、生きているべきではなかった」と答えました。さらに「何でですか」と問われると、「このような結果になってしまい大変ご迷惑をおかけしていま