元気に老いるには何をするといいか。医師の石川英昭さんは「高齢者の心の健康は『自己効力感』に左右され、これは見た目を気遣うことで高めることができる。高齢者への美容プログラムが自己認識やうつ症状の改善に有効であったという研究もある」という――。※本稿は、石川英昭『幸せな老衰医師が伝える叶えるための「3つの力」』（光文社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iS