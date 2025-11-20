お笑いコンビ、くりぃむしちゅー上田晋也（55）が19日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。自身が生まれた九州を自虐し笑わせた。番組では大久保佳代子がMCを務め、「大久保と男が吠える夜」という特別企画が放送された。通常と逆に、ひな壇に男性メンバーが並び、男性ならではの悩みを告白した。上田は親戚から「男が泣いていいのは2回だけ」と教えこまれるなど、地元・熊本で育った過去を紹介し、同