お笑い芸人の小島よしお（45）が19日、自身のインスタグラムを更新。“おぱぴまる”こと長男（1）と東京・昭和記念公園で紅葉を楽しむショットを披露した。【写真】「とてもいい写真！」紅葉をバックに1歳長男との“エモい”2ショットを披露した小島よしお小島は「昭和記念公園で紅葉とおぱぴまる」と、長男を抱っこしたり、優しく見つめたりする姿を収めた写真や動画を投稿。鮮やかに色づいた紅葉の下で、穏やかな時間を過ご