いい医師を見分ける方法はあるのか。医師の和田秀樹さんは「医師を選ぶときの基準として、知識や技術はもちろん重要だが、最も大切なのは、医師との相性だ。治療のパートナーとして気持ちに寄り添い、尊重してくれる医師を選ぶことが、長期的な信頼関係をつくるためには不可欠だからだ」という――。※本稿は、和田秀樹『喪失感の壁 きもち次第で何があっても大丈夫』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.