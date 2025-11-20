県内でも感染が拡大してきているインフルエンザ。県内では警報基準を超えるエリアも出てきています。20日に発表された県感染症情報によりますと、11月16日までの直近1週間の1定点医療機関あたりの患者報告数は24.53人となり、前週11.20人の約2.2倍、2週前と比べますと約6倍になっています。県内ではことし、去年と比べて3週早く流行期に入り、昨シーズンより5週早く「注意報」が発令されています。保健所管内別では村上が定