お菓子は体にとっていいのか、悪いのか。製菓衛生師の宮本二美代さんは「原材料表示は使用量が多いものから書かれているため、『砂糖・油脂・添加物』が最初に並んでいるお菓子には注意が必要だ。見慣れないカタカナの添加物表記があるものも避けたほうがいい」という――。※本稿は、宮本二美代『教養としてのお菓子』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PixelsEffect※写真はイメージです - 写真＝iStock.