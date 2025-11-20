´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡¦KT¥¦¥£¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¡¢ÕªÇò¸×¡Ê¥«¥ó¡¦¥Ù¥¯¥Û¡ËÁª¼ê¡Ê26¡Ë¤¬ÊÆ¹ñÄ©Àï¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢¹ñÆâ¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÈÁí³Û100²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó10²¯7000Ëü±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È20Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤ä¡ÖOSEN¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ó¡¦¥Ù¥¯¥Û¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËFA¤È¤Ê¤ê¡¢ÆþÃÄÄ¾¸å¤«¤é³¤³°¿Ê½Ð¤ÎÌ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢MLBÄ©Àï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºò½©¤Ë¤Ï¥­