ロッテは20日、千葉市より説明があった「千葉マリンスタジアム再構築事業に係るドーム化可能性の再検討」について、高坂俊介代表取締役社長がコメントを発表した。高坂代表取締役社長は「千葉ロッテマリーンズは、新スタジアム整備に向け千葉市と継続的に協議検討を重ねております。千葉市からコメントがありましたとおり、屋外型スタジアムの場合でも球団・ロッテグループとして既に総額数百億円規模の投資を検討しており、更