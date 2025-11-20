男子テニスの錦織圭（ユニクロ）が２０日、ツアー下部大会の横浜慶応チャレンジャー（横浜市）の２回戦で韓国選手に６―４、６―１でストレート勝ちし、８強入りした。錦織は試合後、「ゆっくり入ったが歯車が、かみ合わなかったので、調子に関係なく攻める意識を常に持っておかなければならないと再認識した」と話した。錦織は２１日の準々決勝で、第８シードで世界ランキング２８８位の内田海智（富士薬品）と対戦する。