ボーイズグループASTROのメンバー、チャウヌが、これまでにない音楽的挑戦で自身の表現領域をさらに広げる。【写真】チャウヌ、“刺激強すぎ”なスイムウェア姿チャウヌは11月21日、約1年9か月ぶりとなる新アルバム『ELSE』をリリースする。前作とはまったく異なるジャンルに挑戦したというチャウヌの“限界のない可能性”が詰まった作品として期待が高まっている。（写真＝Fantagio）チャウヌ大胆な“音楽的変身”タイトル曲『SAT