パリオリンピック™柔道男子73kg級で銅メダル、混合団体で銀メダルを獲得した橋本壮市（34）が引退会見に出席。「悔いはなし。やり切った」と自身の柔道人生を振り返り、「これまで私を支えてくださった皆様、心から感謝申し上げたい」と言葉を届けた。【写真を見る】柔道パリ五輪銅、橋本壮市「一番の思い出はオリンピック」「入場のときもう緊張しすぎて...」引退会見で夢舞台振り返り感謝伝える今年の夏頃に引退を決意した