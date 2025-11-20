きょうの東京株式市場で株価は一時2000円以上値上がりしましたが、終値は節目の5万円に届かず取引を終えています。きょうの日経平均株価は、アメリカの半導体大手・エヌビディアの決算が四半期ベースで過去最高となったことなどを受け、半導体関連株を中心に全面高の展開となりました。一時2000円以上値上がりし、3日ぶりに節目の5万円台を回復する場面もありましたが、結局、5万円を割り込み、きのうより1286円高い4万9823円で取