■国内男子ツアーダンロップフェニックストーナメント1日目（20日、宮崎・フェニックスCC、7117ヤード、パー70）【写真を見る】松山英樹「ティーショットが暴れてしまった」1日目「70」の27位スタート、「明日はミスを少なくできれば」巻き返し誓う国内男子ツアーのダンロップフェニックストーナメント1日目が宮崎のフェニックスCCで行われて、今季、日本ツアー初出場の松山英樹（33、LEXUS）が6バーディ、4ボギー、1ダブルボギ