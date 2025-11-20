北海道日本ハムファイターズの２軍本拠地の移転について、立地した自治体への経済波及効果が、建設期間中と開業後１０年間をあわせて２１９３億円に上るとの試算が発表されました。三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングは、ファイターズスポーツ＆エンターテイメントの協力のもと、ファイターズの２軍本拠地の道内移転が実現した場合、立地した自治体への経済波及効果を試算しました。試算に