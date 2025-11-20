【モデルプレス＝2025/11/20】女優の原日出子が11月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。中学2年生の孫娘のために手作りした弁当を公開した。【写真】66歳女優「見るだけでお腹空いてくる」孫娘への豪華弁当◆原日出子、孫娘への手作り弁当公開原は「中2の孫娘のお弁当」とつづり、2日分の手作り弁当の写真を投稿。1つは職業体験に行くという孫娘のためにミートボールや卵焼き、炊き込みご飯などを詰めた弁当を披露した。も