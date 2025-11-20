１１月２４日の東京６Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル）でデビューするエヴァンスベイ（牝２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父イスラボニータ）は、将来性を秘めた血統馬だ。母エヴァディングタンペットは、伊１０００ギニーで重賞勝ちの実績を持ち、半姉ストロベリームーンはダート短距離路線でオープンまで出世した。１１月２０日の美浦・Ｗコースでの最終追い切りは、５ハロン６８秒１―１１秒７の馬なりで追いかけた格上の古馬