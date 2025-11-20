◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第１日（２０日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、メルセデス・ランク１位の佐久間朱莉（大東建託）、前週優勝の脇元華（ＧＭＯインターネットグループ）がともに６アンダーの６５をマークし、首位発進を決めた。ツアー初優勝を狙う永嶋花音（イントグループ）が５アンダー６６で単独２位。１４歳アマチュアの岩永梨花（兵庫・塚