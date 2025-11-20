「ケアリーバー」という言葉を知っているだろうか。肉親からの虐待やネグレクト、家庭の経済的困窮などの事情から、児童養護施設や里親家庭などで育った経験を持つ当事者を指す総称だ。社会的な「ケア」を、「リーバー（離れたという意味）」した、だからケアリーバーと呼ばれている。ただ一方で、社会的養護を受けて成人した後も、当事者の多くは支援を必要としている。虐待によるフラッシュバックや、精神疾患などの後遺症、あ