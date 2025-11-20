岡山県公安委員会 岡山県公安委員会は、12月7日までとしていた六代目山口組と池田組の「特定抗争指定暴力団」の指定を3カ月延長することを決めました。 延長後の期限は2026年3月7日で、引き続き岡山市と倉敷市を警戒区域とします。