本と書店の魅力を広く伝えるキャンペーン「BOOK MEETS NEXT2025」が10月25日から11月23日まで開催中。そのオープニングイベントとして、読者の世界を広げるような書籍が話題の著者二人──歌人の俵万智さんと動物言語学者の鈴木俊貴さんが紀伊國屋ホール（東京・新宿）に登壇し、「つなぐ言葉、羽ばたく言葉」というテーマで対談を行った。その様子をレポートする。【写真】自身初となる言葉についての論考『生きる言葉』（新