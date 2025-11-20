11月10日に歌舞伎役者・中村橋之助（29歳）と元アイドルの能條愛未（31歳）が婚約を発表した。梨園に元アイドルの嫁姑が誕生することでも注目を集めているが、有名人批評や夫婦に関する問題について執筆活動を行うライター・仁科友里さんは2人の相性はいいのではないか、と2つの理由から考察する。【写真】腕を絡ませて夜の街を歩く中村橋之助と能條愛未熱愛デート写真。ドライブデートや指を絡ませて歩く2人の写真など＊＊