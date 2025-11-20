日本アカデミー賞俳優・水上恒司（26）に初ロマンスだ。NEWSポストセブンは、水上と年上彼女の"買い物デート"をキャッチした。【写真】〈年上女性と真剣交際〉手を繋ぎながら賑やかな幹線道路沿いを歩く水上恒司舞台となったのは、11月上旬の都内の幹線道路に程近い庶民派スーパー。秋の柔らかな日差しが降り注ぐなか、その一角に、ドラマのワンシーンのようなオーラを放つ男女がいた。水上と、その隣に寄り添う美女である。居