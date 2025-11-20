テレビ東京は20日、東京・六本木の同局で定例会見を開き、年末年始特番について発表した。12月31日の夜は午後4時から「第58回年忘れにっぽんの歌」、午後9時55分から「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）」を放送する。孤独のグルメは9年連続の大みそかスペシャルとなる。今年は2020年以来、5年ぶりに一部が生放送となる。「年忘れ〜」も11年ぶりに一部生放送となる。中川尚嗣取締役は「テレビの特性として、生放送がい