【新華社ウルムチ11月20日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州特克斯（テケス）県では11月中旬に入って雪が降り、独特の街並みが中国西北地域の冬の情緒にあふれている。同県は区画が易の八卦の形に配置されていることから「八卦城」と呼ばれており、雪が回廊状の街路を覆い、霧氷が枝々にびっしりと付着して、一面に純白の風景が広がる様子は、自然が描き出した絵画のように美しい。（記者/関俏俏）