神戸大は、名谷キャンパス（神戸市須磨区）に認知症グループホームやサービス付き高齢者向け住宅（サ高住）を建設し、移住した高齢者と学生が交流を図りながら、認知症予防などの研究を進める取り組みを始める。政府が推進する日本版ＣＣＲＣの大学連携型で、全国で高齢者住宅を展開する学研グループの「学研ココファン」（東京）との協働で、２０２７年９月の開業を目指す。（行成靖司）名谷キャンパスには、大学院保健学研究