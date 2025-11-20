サッカー・アルビレックス新潟は20日、千葉和彦選手と2026年2月1日以降の契約を締結せず、今季をもって契約満了とすることを決定したと発表しました。千葉 和彦選手（40）は2005年夏に新潟入り。広島、名古屋を経て、2021年に新潟に復帰。センターバックとして活躍し、明るいキャラクターとしてチームのムードメーカーとなっていました。J２降格が決まった新潟では堀米選手に続く契約満