＜ダンロップフェニックス初日◇20日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが終了した。ツアー初優勝を狙う25歳・前田光史朗が7バーディ・1ボギーの「64」をマーク。6アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】すっごくいい笑顔の松山英樹4アンダー・2位タイに下家秀琉と大槻智春。3アンダー・4位タイには生源寺龍憲、蝉川泰果、堀川未来夢、勝俣陵、塚田よおすけが続いた