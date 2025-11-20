ソフトバンクの柳田悠岐外野手が、ド派手衣装でゴルフ場を駆け回った。20日に福岡県飯塚市で行われた選手会納会ゴルフに参加し、J1広島のユニホーム姿を披露した。柳田は今季の広島のホームユニホームに紫のハット、紫のスニーカーと「サンフレッチェコーデ」でコースに登場。背番号「9」で「GIーTA」と書かれた特別な一枚でラウンドを回った。終了後、柳田は「ルヴァンカップ優勝のサンフレッチェにあやかって。そしたらほ