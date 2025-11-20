＜大王製紙エリエールレディス初日◇20日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。年間女王がかかる佐久間朱莉、2週連続優勝を狙う脇元華が6アンダー・首位タイ発進を決めた。【写真】ルーキー都玲華さんはミニスカスタイル5アンダー・3位に永嶋花音。4アンダー・4位タイには菅沼菜々、佐藤心結、木戸愛、高野愛姫、笠りつ子、吉澤柚月、ペ・ソンウ（韓国）、14歳