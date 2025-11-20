１１月２０日の北海道内は、暖気が流れ込んだ影響で全道的に気温が上がり、札幌では１０．９℃を観測して１１月上旬並みの気温となりました。雪がとけ、べちゃべちゃとなった路面。（阿部記者）「札幌市北区あいの里の住宅街では多くの雪が積もっているのですが、一方で雪がとけ、靴の底が浸かるくらいの大きな水たまりもできています」２０日の道内は上空に暖気が流れ込んだ影響で全道的に気温が上がりました。札幌では午後１時半