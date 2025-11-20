■これまでのあらすじ母から結婚を反対され、心を痛める凜。その頃、弟は同棲資金のために始めたFXで失敗し、実家の金品にまで手を出していた。母に頼まれ弟を訪ねた凜は、「借りただけ」と開き直る弟に言葉を失う。そこへ現れた婚約者は、言葉をすり替え姉を責める弟を見て、再び家族を巻き込むことを危惧し、「100万円を渡す代わりに二度と迷惑をかけない」との合意書を差し出す。凜は「家族をお金で解決なんてありえない」と反