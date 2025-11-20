¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬19Æü¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¥ï