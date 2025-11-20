安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第１０回公判が２０日午後、奈良地裁で開廷し、弁護側の被告人質問が始まった。被告は「このような結果になってしまい、大変ご迷惑をおかけした」と語った。山上被告はゆっくりとした足取りで証言台に向かい、表情を変えないまま、席に着いた。弁護側に「４５歳まで生きていると思っていましたか