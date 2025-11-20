ミュージシャンのＧＡＣＫＴが１８日、Ｘを更新。大阪で出会った「オバチャン」の強烈な一言にうまく返せず「猛烈に反省」したことを振り返った。ＧＡＣＫＴはテレビ収録のため大阪へ。知り合いの立ち飲み屋へ行き、そこのオーナーから「この店の内装は、２０年経っている様な加工をして古さを出しているんです」との説明を受けたという。すると「それを聞いていた横のオバチャンが『ワタシも２０年の加工が入ってますー！』