大分市の佐賀関で18日に発生した大規模な火災は発生から3日目を迎えましたが、依然として鎮火には至っていません。大分市の佐賀関から、テレビ大分・柴田真里アナウンサーが中継でお伝えします。火災が発生した港町は、19日までは至る所から白煙が立ち上っていましたが、現在は煙が見えなくなっています。一方で、山に延焼した離島からは白煙が現在も立ち上っています。18日に発生した火事では170棟以上が燃え、1人が死亡していて