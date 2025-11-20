【モデルプレス＝2025/11/20】「ミス慶應コンテスト2025」エントリーNo.1竹中結子（たけなか・ゆうこ）さんのインタビュー。【写真】今年度の「ミス慶應」も美女揃い ファイナリスト集結 ◆竹中結子（たけなか・ゆうこ）さんプロフィール 学部／学年：薬学部／3年出身地：神奈川県誕生日：5月3日趣味：お菓子づくり特技：書道・バレエ好きな食べ物：アボカドとサーモン好きな言葉（座右の銘）：やれるだけやってみよう最近ハマって