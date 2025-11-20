サッカーアルビレックス新潟は20日、DF千葉和彦選手との契約を満了すると発表しました。 2005年に新潟に入団した千葉選手は、世代別の日本代表も経験し、広島・名古屋に移籍するも2021年に当時J2だった新潟に復帰。チームのムードメーカー的な存在でJ1昇格にも貢献しました。【千葉和彦選手のコメント】アルビレックス新潟を愛する皆様。シーズン当初に掲げた目標に遠く及ばず、またJ2降格と