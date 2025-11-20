埼玉・吉川市で資材置き場が焼ける火事があり、20日午後3時45分現在も消火活動が続いています。黒い煙が激しく立ち上っています。午後2時ごろ、吉川市木売新田にある資材置き場から出火しました。現在も延焼中で、消防車両9台が出動して消火活動が続いています。警察によりますと、この火事で少なくとも1人が病院に搬送されているということです。