【モデルプレス＝2025/11/20】お笑いコンビ・千鳥が11月20日、都内で開催された「最強新コンビ決定戦 THE ゴールデンコンビ 2025」（Prime Video／同月21日スタート）配信記念イベントに出席。先輩芸人と食事へ行った際のエピソードを明かした。【写真】腹痛によりノブとの食事会を早々と退席した52歳芸人◆ノブ、先輩芸人と食事へ本番組は、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、