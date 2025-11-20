ミュージカル女優の屋比久知奈（やびく・ともな、31）と唯月（ゆづき）ふうか（29）がダブル主演する新作ミュージカル「白爪草」（2026年1月8〜22日、川崎・スペルノーヴァカワサキ）の製作発表が20日、川崎市内で行われた。コロナ禍の20年に電脳少女シロ主演で出演者全員がVチューバーで演じられた、同名のワンシチュエーションサスペンス映画が初めてミュージカル化される。シンガー・ソングライターのヒグチアイ（35）が初めて