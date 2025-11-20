11月29日23時よりNHK Eテレにて『藤井聡太と羽生善治 対談 一手先の世界へ』が放送。棋士・藤井聡太と羽生善治のスペシャル対談が実現し、2人のトップ棋士が将棋の現在・過去・未来を語り尽くす。【写真】トップ棋士・藤井聡太と羽生善治が語り合う！放送100年、NHK杯将棋トーナメント75年を迎えた2025年。将棋界を代表する、2人の棋士の対談がついに実現した。昨年度のNHK杯で優勝して通算400勝を最年少で達成、今月には「