◆大相撲▽九州場所１２日目（２０日、福岡国際センター）西十両３枚目・大青山（荒汐）が、西十両５枚目・栃大海（春日野）をすくい投げで下し、９勝３敗とした。「いい相撲ではなかった。運良く勝てた。（白星は）うれしいが、自分の相撲ではない」と振り返った。９勝目を挙げ、来場所の新入幕に前進したが、「あと３日に集中する。全部結果が出た後からのことなので、集中するだけ」と話した。２差でトップを追うＶ争い